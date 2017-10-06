أحد فروع ماكدونالدز لا يبيع الوجبات فقط بل المخدرات!

المواطن - وكالات

قبضت السلطات الأميركية على مدير أحد فروع “ماكدونالدز” للوجبات السريعة، بعدما أمسكت به بالجرم المشهود أثناء بيع الكوكايين إلى جانب وجبات الطعام.

وأكدت السلطات أن فرانك غيريرو، مدير أحد فروع “ماكدونالدز” للوجبات السريعة في مدينة نيويورك، كان يبيع لبعض الزبائن وجبات مع كميات من مادة الكوكايين المخدرة، بحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية.

وأرسلت الشرطة أحد عناصرها المتخفين إلى المطعم، بعدما تلقت بلاغًا بشأن حدوث أمر غريب فيه.

وذكرت أن غيريرو باع 8 كميات من المخدرات للشرطي المتخفي، وصلت قيمة بعضها إلى 10 آلاف دولار، وبلغ سعر 100 غرام من الكوكايين نحو 6500 دولار.







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