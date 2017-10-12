أرامكو تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني الصناعي

المواطن - الرياض

أعلنت شركة أرامكو عن بدء التسجيل في برنامج التدريب التعاوني الصناعي ، حيث إن الأشخاص المؤهلين للتسجيل في هذا البرنامج هم الطلاب الذين تشترط كلياتهم/ معاهدهم ممارسة التدريب العملي قبل التخرج، حيث يُنظر في الطلبات بناءً على توفر الشواغر والمعايير التالية:

– يجب أن يُرشَّح المتقدمون من قبل كليتهم/ معهدهم وأن لا تقل معدلاتهم التراكمية عن 2 من 4 للتخصصات الفنية و2.50 من 4 للتخصصات غير الفنية أو ما يعادلها وتمنح الأولوية للمرشحين ذوي المعدلات العالية.

– يجب أن تكون مدة التدريب المطلوبة من الكلية أو المعهد 10 أسابيع على الأقل.

– يجب ألا يكون المتقدم قد تخرج من كليته أو معهده.

– التسجيل متاح من الآن، وينتهي عند الساعة الثالثة والنصف عصراً من يوم الخميس 29 محرم 1439هـ، الموافق 19 أكتوبر 2017م. ، علماً بأن بداية التدريب العملي للبرنامج للطلبة المؤهلين بتاريخ 18 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 4 فبراير 2018م.

وللمزيد من التفاصيل والإطلاع على الشروط والمميزات أثناء التدريب من خلال الرابط التالي (هنا) .







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