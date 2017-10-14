أرامكو: عملية الطرح العام الدولي ما زالت في مسارها

المواطن - الرياض

كشف متحدث باسم شركة أرامكو أنه تجري دراسة نشطة لسلسلة من الخيارات فيما يتعلق بالطرح العام لأسهم الشركة وإنه لم يتم بعد اتخاذ قرار، كما أن عملية الطرح العام الدولي ما زالت في مسارها، بحسب “رويترز”.

وقررت المملكة الطرح المزدوج لنحو 5% من أسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول) وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح، ومن المقدر أن يجذب الطرح 100 مليار دولار.

ولم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن البورصة التي ستحصل على هذا الطرح مع تنافس كبرى البورصات العالمية على هذا الطرح الأكبر تاريخياً والأكثر جذبًا لاهتمام كبريات المؤسسات المالية بالعالم.







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