أربع وصفات طبيعية تخفف عنك أعراض البرد

المواطن ـ الرياض:

تترقّب المملكة في الفترة المقبلة، تغيرات جوية، قد تزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد والحساسية والسعال، مما يتطلب الحصول على العلاج المناسب، إلا أنَّ الوقاية دومًا خير من العلاج.

وكشف تقرير، نشره الموقع الأميركي “هيلث لاين”، عن علاجات طبيعية، تساعد في التغلب على نزلات البرد والسعال والحساسية، شمل:

العسل

علاج فعال لالتهاب الحلق، ويساعد في تخفيف السعال بشكل أكثر فاعلية من الأدوية. ويمكنك إعداد هذا العلاج في المنزل عبر خلط ما يصل إلى 2 ملاعق صغيرة من العسل بالليمون الدافئ.

الزبادي

يحتوي على البروبيوتيك، الذي يوفر العديد من الفوائد الصحية للجسم، ويساعد على تحقيق توازن البكتيريا في الأمعاء، وهذا التوازن يعزز وظيفة الجهاز المناعي. كما وجد أنَّ البكتيريا الموجودة في منتجات الألبان تقلل من حدوث نزلات البرد والسعال.

الأناناس

يحتوي على أنزيم البروميلين، الذي يساعد في التغلب على السعال والحد من المخاط، لذا فإنَّ تناول شريحة من الأناناس أو شرب كوب من عصير الأناناس الطازج ثلاث مرات يوميًا يخفف من التهاب الجيوب الأنفية، والسعال والحساسية.

أوراق النعناع

تحتوي على المنثول، الذي يعد بلسمًا للحلق، ويعمل بمثابة مزيل للاحتقان، فيمكن شربه أو غلي ماء به أوراق النعناع واستنشاق البخار منه، للحد من المخاط.







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