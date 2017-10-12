أرقام تكشف ما فعلته ميليشيا الحوثي في اليمن.. قتل أطفال وهدم منازل ونهب

المواطن - وكالات

كشفت تقارير حقوقية أرقامًا مفزعة لما تعرضت له قرية يمنية محاصرة وسط البلاد من انتهاكات ارتكبتها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين، خلال 3 أعوام من شن الحرب عليها عقب انقلابها على السلطة الشرعية.

وأكدت منظمة “عين” لحقوق الإنسان، أن قرية الزوبة المحاصرة بمديرية القريشية محافظة البيضاء وسط اليمن، تعرضت لأكثر من 800 انتهاك خلال 3 أعوام، لمقاومتها سيطرة الحوثيين وعدم استسلامها لهم، بحسب العربية.

وقتلت ميليشيات الحوثي، بالقصف العشوائي والقنص 29 مدنيًا من أبناء القرية، وأصيب 64 آخرون بينهم نساء وأطفال، ومنعت إسعاف الجرحى حيث ما زال الكثير يعاني حتى اليوم من الجروح لعدم توفر الرعاية الصحية، وفق التقارير الحقوقية.

كما اختطفت خلال ثلاثة أعوام 100 مواطن من أبناء القرية، ودمرت أكثر من 279 منزلًا جراء قصفها المتعمد بالقذائف، منها 5 منازل تمت تسويتها بالأرض، و59 منزلًا تهدم جزئيًا، وأصبحت غير صالحة للسكن إضافة إلى أضرار متفاوتة في بقية المنازل.

ووثقت التقارير الحقوقية تهجير الانقلابيين 350 أسرة قسريًا من منازلهم في القرية، وتدمير 3 مدارس، ونهب وسرقة 37 سيارة وناقلة، ونهب محتويات المستشفى الوحيد بالقرية وتحويله إلى ثكنة عسكرية.







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