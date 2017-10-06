أرقام جعلت عمر السومة رجل مباراة سوريا وأستراليا

المواطن ـ محمد سلام

تألق محترف النادي الأهلي، المهاجم السوري عمر السومة، خلال مباراة منتخب بلاده بالأمس أمام المنتخب الأسترالي، ضمن ذهاب ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1- 1.

عمر السومة لعب المباراة بالكامل، نجح في 7 مواجهات من أصل 8، صنع فرصتين لزملائه، وتسبب بركلة جزاء، وسجل هدف المنتخب السوري الوحيد، ليتوج عقب نهاية اللقاء بجائزة رجل المباراة.

وكان التعادل الإيجابي 1- 1 حاضرًا في مباراة سوريا وأستراليا أمس الخميس، على إستاد هانغ جيبات في ميلاكا بماليزيا، ضمن ذهاب ملحق التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2018 في روسيا.

وعقب نهاية مباراة سوريا وأستراليا، نشر عمر السومة تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها: “يا رب لك الحمد والشكر.. دعواتكم لنا يوم الثلاثاء.. يا رب توفيقك”.

هذا وتقدم للمنتخب الأسترالي لاعبه روبي كروس في الدقيقة 40، ومع الدقيقة 85 حصل المنتخب السوري على ضربة جزاء، سددها النجم عمر السومة، معلنًا تعادل نسور قايسون أمام الكنغر.

وسيطر المنتخب السوري على معظم مجريات المباراة، ولكن دون ترجمة لأهداف، قبل أن يحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقتًا بدل الضائع، ضغط خلالها نسور قايسون على المنتخب الأسترالي، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تعادل الفريقين 1- 1.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل على إستاد أستراليا في سيدني، ويتأهل الفائز من هذه المواجهة لخوض الملحق العالمي من التصفيات أمام صاحب المركز الرابع في تصفيات منطقة كونكاكاف.







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