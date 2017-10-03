أرقام جوستافو كوينتيروس مع الإكوادور تُقلق جماهير النصر

المواطن ـ محمد سلام

أعلنت إدارة نادي النصر التعاقد مع المدرب الأرجنتيني جوستافو كوينتيروس، المدير الفني السابق لمنتخب الإكوادور، من أجل تدريب الفريق، خلفًا للبرازيلي ريكاردو جوميز، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي.

وسيتولى جوستافو كوينتيروس قيادة النصر خلفاً للبرازيلي ريكاردو غوميز، والذي تمت إقالته على خلفية سوء نتائجه خلال مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وعقب إعلان التعاقد مع جوستافو كوينتيروس، بدأت جماهير النصر في مراجعة السيرة الذاتية للمدرب الأرجنتيني، والذي قاد العديد من الفرق على مدار مسيرته التدريبية، كما تولى تدريب منتخبي بوليفيا والإكوادور.

آخر محطات جوستافو كوينتيروس كانت مع منتخب الإكوادور، حيث لعب معه 33 مباراة، فاز 13 مرة، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 14 لقاء، وخرج من دور المجموعات في بطولة كوبا أميركا 2015، ووصل إلى ربع نهائي بطولة كوبا أميركا 2016، وتمت إقالته بعد 16 جولة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2018، بعدما حل ثامنًا في جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن المركز الخامس المؤهل للملحق.

أرقام جوستافو كوينتيروس مع منتخب الإكوادور أثارت قلق الجماهير النصراوية، حيث تخشى من شبح فشل جديد للمدرب الأجنبي مع النصر، فيما أكد آخرون أن هذه النتائج ربما تكون دافعًا للمدرب من أجل النجاح في محطته التدريبية الجديدة في الدوري السعودي.

هذا وبدأ جوستافو كوينتيروس مشواره التدريبي عبر بوابة فريق سان لورينز الأرجنتيني موسم 2003، وفيما يلي أبرز ملامح السيرة الذاتية للمدرب الأرجنتيني.







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