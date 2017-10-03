أرقام صادمة عن اللاجئين حول العالم في 2017

المواطن - وكالات

أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أمس الاثنين، أن أكثر من مليوني شخص فروا من الحروب أو الاضطهاد انضموا إلى حشود اللاجئين في العام الحالي، لكنهم يواجهون سياسات لجوء أكثر تشددًا في أماكن تشمل أوروبا والولايات المتحدة.

وقال: إن هذا العدد يشمل 650 ألفًا من جنوب السودان و500 ألف من المسلمين الروهينغا، الذين فروا من العنف في ميانمار إلى بنغلادش على مدار الأسابيع الخمسة الماضية والكثير منهم بلا جنسية.

وتابع: “إغلاق الحدود وإجراءات الحد من دخول اللاجئين وإجراءات اللجوء الصارمة، والاحتجاز غير محدد المدة في ظروف مزرية، والتعامل مع الوافدين عن طريق البحر والضغط لدفعهم للعودة سريعًا إلى أوطانهم كل هذا يزداد مع الأسف”.

وأردف: “استهدفت كراهية الأجانب اللاجئين أيضًا. لاحظنا أن البيئة الحامية للاجئين تتدهور في الكثير من أنحاء العالم، بما في ذلك في دول صناعية في أوروبا وأستراليا والولايات المتحدة”.







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