أسباب ظهور الأكياس الدهنية بالرأس وكيفية التخلص منها

المواطن - وكالات

يرى المختصون أن ظهور الكيس الشمعي أو الدهني في الرأس ليس له أسباب مرضية عند الكثير من الأشخاص ومن الممكن ظهوره في أي من مناطق الجسم.

ويؤكد الأطباء أن ظهور مثل هذه الأكياس مرتبط بعدة عوامل منها، وجود أمراض هرمونية أو عوامل وراثية أو غيرها.

وبحسب الأطباء فإن ظهور الأكياس لا يمثل خطورة على الشخص المصاب، وإنما الأشد خطورة هو تركها دون اللجوء للطبيب المتخصص لإزالتها حيث إن وجودها لفترات طويلة دون علاج دوائي يؤدي إلى إصابة الشخص بميكروب من تكوينها ويتضاعف ليصل لمرحلة الصديد والذي يؤثر على جسم الإنسان بالكامل.

المطمئن في الأمر أن إزالتها ليس لها أي آثار على الجسم ولا بد من إزالتها جراحيًا بالبنج الموضعي لدى الطبيب الجراح، خاصة في الأكياس ذات الحجم الكبير، موضحة أن هناك أكياسًا دهنية صغيرة الحجم تظهر على الرقبة أو الكتف ليس لها أي أضرار من تركها دون علاج.







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