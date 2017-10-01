أسباب وراء انخفاض السكر في الدم.. إليك أهم علاماته

المواطن - وكالات

يعرف انخفاض نسبة السكر في الدم باسم نقص سكر الدم، وهو يعتبر حالة خطيرة في بعض الأحيان.

وينتج انخفاض السكر عن عدد من الأسباب في مرضى السكري الذين يتناولون الأدوية التي تزيد من مستويات الإنسولين في الجسم، فتناول الكثير من الأدوية، أو تخطي الوجبات، أو تناول طعام أقل من المعتاد، أو ممارسة أكثر من المعتاد، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم لهؤلاء الأشخاص.

وبحسب ما ذكره موقع “health line” الطبي، يسمى السكر في الدم باسم الجلوكوز، الذي يأتي من الطعام، ويعد مصدرًا هامًّا للطاقة في الجسم، خاصة من الكربوهيدرات مثل الأرز والبطاطس والخبز والحبوب والفواكه والخضراوات والحليب، فبعد تناول الطعام، يمتص الجلوكوز في مجرى الدم، حيث يسافر إلى خلايا الجسم.

وتستمر هذه الرحلة من خلال هرمون يسمى الإنسولين، والذي يتم صنعه في البنكرياس، حيث يساعد الخلايا الخاصة بك لاستخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة، وإذا كنت تأكل المزيد من الجلوكوز، فسيخزن جسمك كمية منه في الكبد والعضلات أو يغيره إلى دهون حتى يمكن استخدامه للطاقة عند الحاجة إليه لاحقًا.

وعلى جانب آخر عندما لا يوجد كمية كافية من الجلوكوز، لا يستطيع جسمك أداء وظائفه الطبيعية، ويكون له علامات تكشف عنه.

أعراض انخفاض السكر في الدم:

رؤية ضبابية

ضربات قلب سريعة

التغيرات المزاجية المفاجئة

العصبية المفاجئة

التعب غير المبرر

جلد شاحب

الصداع

الجوع

الدوخة

التعرق

صعوبة النوم

صعوبة في التفكير بوضوح أو التركيز

فقدان الوعي والغيبوبة

أسباب انخفاض السكر في الدم:

وانخفاض نسبة السكر في الدم يمكن أن يحدث لعدد من الأسباب، وعادة ما يكون لها تأثير جانبي لعلاج مرض السكري، وتشمل على:

يعاني الأشخاص في بعض الأحيان من انخفاض نسبة السكر في الدم عند التخطيط لتناول وجبة كبيرة، ولكن بعد ذلك لا يأكلون بما فيه الكفاية، وكذلك تخطي وجبات الطعام، وتناول الطعام أقل من المعتاد، أو تناول الطعام في وقت لاحق من المعتاد.

يمكن أن يؤدي النشاط البدني الزائد غير المخطط له دون تناول ما يكفي أيضًا إلى انخفاض في مستويات السكر في الدم.

الآثار الجانبية لبعض الأدوية

بعض الحالات الطبية، مثل التهاب الكبد أو اضطرابات الكلى

ورم ينتج الإنسولين الزائد

اضطرابات الغدد الصماء، مثل نقص الغدة الكظرية







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