أسطورة مانشستر يونايتد ينصح جاريث بيل بشأن إصاباته المتكررة

المواطن ـ وكالات

أكد نجم مانشستر يونايتد السابق، ريان جيجز، أن مواطنه نجم ريال مدريد جاريث بيل عليه تجربة أساليب جديدة في العلاج، بعد أن تعرض لإصابات متكررة خلال الفترة الماضية.

وقال جيجز في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة آس الإسبانية: “مع تقدمه في العمر يجب أن يعتمد طرقًا جديدة في العلاج، جسمه دائمًا تحت الضغط بسبب قوته البدنية الكبيرة”.

وأضاف: “لا يمكنك أن تلعب بعد سن 20 كما كنت تلعب في سن 19، الدماغ يصبح أسرع، وأكثر فعالية مع التقدم في السن، رغم فقدان السرعة. عليه تجربة أساليب جديدة للعلاج”.

هذا وكان بيل قد تعرض لإصابة جديدة ستبعده عن الملاعب لمدة شهر، وبالتالي غيابه عن مباراتي المنتخب الويلزي ضد جورجيا، وأيرلندا، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2018 بروسيا.







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