أسماء المقبولين مبدئياً على وظائف قوات الدفاع الجوي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت قوات الدفاع الجوي، عبر موقعها الإلكتروني، عن أسماء المقبولين مبدئياً ممن انطبقت عليهم شروط القبول المبدئي من حملة شهادة الثانوية العامة على وظيفة (جندي أول فني / عريف فني).

ودعت جميع المتقدمين لمراجعة صفحة إعلان النتائج على الرابط: (هنا)، والاستفسار برقم بطاقة الهوية الوطنية للمتقدم والتأكد من عملية القبول المبدئي والإطلاع على تعليمات القبول ومعرفة موعد الحضور لإجراء المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية باللبس الرياضي الكامل في معهد قوات الدفاع الجوي بمحافظة جده (مقر لجنة القبول) حسب مواعيد المراجعة المحددة للمقبولين مبدئياً.

وطالبت قوات الدفاع الجوي المقبولين باصطحاب بطاقة الهوية الوطنية للطالب وصورة منها، وصورة من سجل الأسرة لوالد الطالب (كرت العائلة) لجميع المتقدمين، وصورة من شهادة الثانوية للطلاب (حملة الشهادة الثانوية)، وصوره من وثيقة (شهادة) التخرج، شهادة الدبلوم، شهادة إتمام البرنامج التدريبي لخريجي الكليات التقنية وكليات الاتصالات وكليات خدمة المجتمع والمعاهد الصناعية الثانوية والمعاهد المهنية الصناعية ومراكز التدريب العسكري المهني وما يعادلها.







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