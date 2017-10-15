أسوأ خطأ استخباراتي يكشف مراقبة داعية إسلامي

المواطن ـ الرياض:

أرسل أحد عناصر الاستخبارات في فرنسا، عن طريق “الخطأ”، رسالة نصية قصيرة إلى هاتف أحد الإرهابيين، محذرًا إياه من أنه بات تحت المراقبة وأنه يخضع لتحقيق أمني.

وأوضح موقع “ذي تلغراف” البريطاني، أنَّ المشتبه، المعروف بأنّه “داعية إسلامي”، مقيم في باريس، وبات يعرف أنَّ هاتفه يخضع للمراقبة وكذلك تحركاته في فرنسا، مشيرًا إلى أنَّ “الداعية الإسلامي، لحظة تلقيه الرسالة، قام بالاتصال بعنصر الاستخبارات، ومن ثم بعدد من معارفه، محذرًا إياهم من أنّهم تحت المراقبة هم أيضًا”.

وبيّن أنَّه “بناء عليه، بدأت السلطات الفرنسية بالتحقيق مع عنصر الاستخبارات الذي أرسل الرسالة، إلا أنها لم تصل إلى أي نتيجة”.

ووصف تقرير تلفزيوني لقناة “أم6” الفرنسية، الحادثة بأنها “أسوأ خطأ بإمكان عنصر الاستخبارات القيام به”، وهي حادثة عادت مصادر مقربة من وزير الداخلية لتؤكدها، مشيرًا إلى أنَّ “التحقيقات كشفت أنَّ الرسالة النصية، كانت موجّهة إلى أحد زملاء عنصر الاستخبارات، إلا أنها بلغت هاتف الداعية الإسلامي”.







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