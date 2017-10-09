أسوشيتد برس تشيد بالتطبيق الصارم لقرار قيادة المرأة للسيارات

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

سلطت وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأميركية على قرار السلطات السعودية الصارم للأمر السامي الخاص، بالسماح للمرأة باستخراج تراخيص قيادة خاصة دون الحاجة للوصاية من الأب أو الزوج.

وأكدت الوكالة الأميركية – تعليقًا على منع إحدى السيدات من قيادة السيارة قبل تنفيذ الأمر – أن السلطات قامت بتطبيق كامل وصارم للأمر السامي الذي أصدره الملك سلمان، لا سيما وأنه سمح للمرأة بالقيادة ابتداء من شوال المقبل وليس في الوقت الحالي.

وأشارت إلى الصرامة التي تعاملت بها السلطات في المملكة لتطبيق الحظر الذي لا يزال قائمًا على قيادة المرأة بشكل رئيسي، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف بشكل رئيسي لتحقيق رؤية 2030.

وحصلت السلطات على تعهد من المرأة التي لم يتم الإفصاح عن هويتها بعدم تكرار أي انتهاك للحظر القائم على قيادة المرأة للسيارات، والذي لا يزال قائمًا حتى يونيو المقبل.







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