أشرف حكيمي.. أول عربي في التاريخ يحمل قميص ريال مدريد

المواطن - علي الحمداوي

أصبح الدولي المغربي أشرف حكيمي أول لاعب عربي في التاريخ، يشارك أساسياً في مباراة رسمية مع ريال مدريد الإسباني.

ويدين أشرف حكيمي بقرار مشاركته أساسياً لمدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قرر الدفع به بديلاً للظهير الإسباني داني كارفاخال، والذي غاب عن اللقاء بداعي الإصابة.

ولعب حكيمي خلال مباراة ريال مدريد بضيفه إسبانيول في المباراة التي احتضنها ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني للدرجة الأولى “الليجا”.

وبهذه المشاركة بات حكيمي أول لاعب عربي الأصل والجنسية، يدافع عن ألوان النادي الملكي، خلال المواجهات الرسمية، بعدما تدرج في جميع الفئات السنية برفقة ريال مدريد.

وانضم حكيمي لأكاديمية ريال مدريد عام 2006 قادماً من خيتافي الإسباني وعمره لم يتجاوز 8 سنوات، وتدرج في فئات الناشئين وصولاً للفريق الأول في العام الماضي.

وسبق للدولي المغربي اللعب بقميص منتخب بلاده 3 مباريات، وتوج بجائزة أفضل موهبة مغربية واعدة في 2016، في ظل القدرات الفنية والبدنية الكبيرة التي يملكها.

ومن جانبه قال اللاعب: «أنا سعيد جدًا لأول لقاء لي مع أفضل ناد في العالم بل هو اليوم الذي لن أنساه أبدًا، لقد شعرت بالراحة وقليلاً قليلاً سوف أكون أفضل».







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