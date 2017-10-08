أشرف ريفي: الحوثيون بدعم إيران مسؤولون عن مأساة اليمن

المواطن - الرياض

استنكر وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي، التقريرَ الصادر عن الأمم المتحدة حول اليمن، مؤكداً أن “مأساة الشعب اليمني تتحمل مسؤوليتها الميليشياتُ الحوثية التي يدعمها النظام الإيراني”.

وأضاف اللواء ريفي في بيان له: “أن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة الخاص باليمن حمل الكثيرَ من المغالطات، واستند إما إلى معلومات مغلوطة أو إلى كيدية؛ هدفها ضرب مصالح الشعب اليمني وتغطية المجرم في المآسي التي يعيشها اليمن الشقيق”.

وأكد ريفي أن التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، يقوم بعملية إنقاذية لهذا البلد بناء على طلب سلطته الشرعية من ممارسات الميليشيات الحوثية المدعومة من قبل النظام الإيراني، والتي عاثت فساداً وإجراماً في اليمن بحق الأطفال والنساء والمؤسسات الرسمية والخاصة.

وتابع الوزير اللبناني أن ما ارتكبته هذه الميليشات يتدرج في سياق جرائم الحرب، والواجب على المجتمع الدولي إدانتها ومحاكمة مرتكبيها لا تغطيتهم عبر التقارير المغلوطة التي تضرب مصداقية الأمم المتحدة في العالم.

كل التأييد للتحالف العربي الذي يدافع ليس عن الشعب اليمني وحسب بل عن الإنسان العربي وحقه في العيش باستقرار وأمان الذي تسعى إيران عبر الميليشيات الطائفية لضربه.







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