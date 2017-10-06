أصيب في الحدّ وعولج بألمانيا.. تكريم العقيد القحطاني من مُحبيه

المواطن - فهدالقحطاني - الرياض

بعد إصابته في ميدان الشرف والبطولة مدافعاً عن وطنه الغالي، قبل عام في الحد الجنوبي بنجران، وتحويله للعلاج في ألمانيا؛ عاد العقيد سعيد مذكر القحطاني إلى أرض الوطن والفرحة تغمر قلبه بعد فراق الوطن والأهل والأصدقاء عاماً كاملاً.

وكُرم العقيد القحطاني في مدينة الرياض من قبل أقاربه وزملائه فرحةً بسلامته، التي هي وسام على صدر كل مواطن في هذا الوطن الكريم.

وقال القحطاني “يشرفني أني أصبت وأنا مجاهد مدافع عن ديني ومليكي وحدود وطني، وفرحتي برؤية الأهل والزملاء لا توصف”.

ودعا الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا الذين ضحوا بأنفسهم جميعاً في سبيل الله ثم في سبيل الدفاع عن الوطن، مضيفاً “هذا تاج على رؤوسنا ووسام على صدورنا، وواجبنا تجاه الوطن”.

وتمنى القحطاني أن ينهي علاجه ويعود قريباً مع زملائه في الخط الأمامي.

وتم تكريمه بعددٍ من الهدايا والدروع بهذه المناسبة.

والعقيد المصاب لا يزال في المرحلة الثانية من العلاج التي تتطلب عودته إلى ألمانيا لإكمالها.







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