أغلى 5 مناطق في العالم لشراء وجبة طعام

المواطن_العنود العتيبي_الرياض

كشفت دراسة مشتركة جديدة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة وشركة بطاقات الائتمان “ماستركارد” إلى التكلفة الحقيقية لإطعام الأفراد في جميع أنحاء العالم، وتبين أن بعض البلدان تبلغ تكلفة الوجبة الواحدة فيها بالعملة المحلية ما يعادل مئات الدولارات.

وفي ولاية نيويورك على سبيل المثال، بلغت تكلفة طبق الأرز والفاصوليا 1.2 دولار أو ما يعادل 0.6% من متوسط الدخل اليومي، بينما الطبق يحتاج لأجر يوم ونصف اليوم في جنوب السودان، وهي نسبة تساوي 322 دولارًا بمقياس الأجور في نيويورك.

وحلت جنوب السودان ونيجيريا ودير الزور- بسوريا والسودان وملاوي كأكثر تكلفة في العالم لشراء وجبة طعام، على أساس متوسط الدخل وقياسًا على مستويات الأجور في نيويورك.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :