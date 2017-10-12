أفضل لاعب في العالم يفوز برئاسة ليبيريا

المواطن - وكالات

فاز نجم الكرة الليبيرية المعتزل جورج ويا، برئا بلاده بعد خوضه منافسات الانتخابات الرئاسية في بلاده للمرة الثالثة في تاريخه.

وسيحل جورج ويا محل الرئيسة الحالية للبلاد إيلين جونسون سيرليف- الحاصلة على جائزة نوبل- والتي تتربع على كرسي الحكم في ليبيريا منذ 12 عاماً.

وقبل وصول جورج ويا لرئاسة ليبيريا، فإن اللاعب الدولي السابق يملك سجلاً حافلاً بالانجازات على كافة الأصعدة، خلال مشواره الطويل في الملاعب قبل اعتزاله عام 2003.

ويعتبر ويا – البالغ من العمر 51 عاماً- اللاعب الأفريقي الوحيد الذي حصل على الكرة الذهبية، وكان ذلك عام 1995، بفضل ما قدمه خلال مسيرته الاحترافية.

وخلال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم دافع ويا عن ألوان العديد من الأندية، من بينها موناكو وباريس سان جيرمان الفرنسيين، وميلان الإيطالي، ومانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيين.

وفي عام 2003 أعلن جورج ويا إنهاء مسيرته الكروية في صفوف نادي الجزيرة الإماراتي، ليسدل الستار على صفحة من صحفات نجوم القارة السمراء.







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