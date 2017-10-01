أكاديمية الطيران تدرب مطارات الرياض لرفع جودة الخدمات 

وقعت شركة مطارات الرياض والأكاديمية السعودية للطيران المدني اتفاقية شراكة في مجال التدريب يتم بموجبها تدريب عدد من منسوبي مطارات الرياض في الأكاديمية عبر برامج متخصصة تتوافق مع تشريعات الهيئة العامة للطيران المدني والمنظمات الدولية التابعة للنقل الجوي العالمي.

وقال صالح الرشيد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض بعد توقيعه الشراكة مع فهد بن سليمان الحربي رئيس الأكاديمية السعودية، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار توجه مطارات الرياض لتطوير الشراكات المميزة لا سيما في مجال التدريب لما يلعبه من دور فاعل ومؤثر في تطوير أداء العاملين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، لافتاً إلى أنها ستشمل غالبية التخصصات والمجالات في قطاع النقل الجوي.

من جانبه أبدى فهد بن سليمان الحربي رئيس الأكاديمية السعودية اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة، مثمناً في ذات الوقت ثقة القائمين على شركة مطارات الرياض في الأكاديمية وفي جودة برامجها التدريبة المعتمدة من المنظمات الدولية للطيران المدني.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تبرز التزام الأكاديمية بتدريب وتعزيز كفاءة العاملين في مطارات الرياض من خلال تقديم حزمة من البرامج التخصصية في مجالات أمن الطيران وسلامة وتشغيل المطارات وخدمات الإطفاء والإنقاذ.

وأضاف أن برامج الأكاديمية السعودية التدريبية تستند على أعلى المعايير الدولية الأمر الذي مكنها من حصد سبعة اعتمادات دولية من المنظمة الدولية للطيران المدني “الإيكاو” ومن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا”، مشيراً إلى البرامج التي سيتم تخصيصها لمنسوبي شركة مطارات الرياض ستسهم بشكل مباشر في رفع الكفاءة التشغيلية ومستوى السلامة.