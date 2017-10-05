ألمانيا تتأهب لحجز بطاقة كأس العالم عبر بوابة أيرلندا الشمالية

المواطن - وكالات

يواجه اليوم الخميس، المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، نظيره أيرلندا الشمالية في المباراة المقررة بينهما، بالجولة التاسعة بالمجموعة الثالثة، من عمر التصفيات الأوروبية، المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

ولم يفقد منتخب ألمانيا (24) أي نقطة، وهناك احتمال كبير أن ينتزع بطل العالم الحالي تذكرة السفر إلى روسيا في الجولة التاسعة من أرض أيرلندا الشمالية (19)، في حال سجل نقطة واحدة على الأقل.

وواصلت الماكينات الألمانية السير على نهجها القديم؛ فلم يسبق لها أن خسرت مباراة خارج ملعبه في التصفيات المؤدية إلى كأس العالم FIFA ورغم ذلك، سيبذل أبناء أيرلندا الشمالية كل جهدهم لتحقيق الفوز في بلفاست، مما سيضمن لهم احتلال المرتبة الثانية.

وبالمجموعة ذاتها يستضيف منتخب سان مارينو نظيره النرويج، بينما يلعب جمهورية التشيك مع نظيره أذربيجان في آخر مواجهات اليوم الخميس في ثالث مجموعات التصفيات.







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