ألمانيا تحجز مقعدها في مونديال روسيا 2018

المواطن ـ وكالات

توج المنتخب الألماني لكرة القدم مسيرته الناجحة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 ولحق بقافلة المتأهلين إلى النهائيات إثر فوزه الكبير 3 / 1 على مضيفه منتخب أيرلندا الشمالية اليوم الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات.

ورفع المنتخب الألماني (مانشافت) رصيده في صدارة المجموعة إلى 27 نقطة من تسعة انتصارات متتالية ليحافظ على العلامة الكاملة من خلال مباراته اليوم في بلفاست قبل مباراته أمام منتخب أذربيجان يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات.



وحسم المانشافت تأهله للنهائيات قبل مباريات الجولة الأخيرة من التصفيات بعدما وسع الفارق مع منتخب أيرلندا الشمالية صاحب المركز الثاني إلى ثماني نقاط علما بأن بطاقة التأهل المباشر وبطاقة التأهل للملحق الأوروبي انحصرت بين المنتخبين قبل مباريات هذه الجولة فيما خرجت باقي فرق المجموعة مبكرا من صراع التأهل.

وتجمد رصيد منتخب أيرلندا الشمالية عند 19 نقطة في المركز الثاني ليقتصر أمل الفريق على التأهل عبر الملحق الأوروبي الفاصل.

وحسم المانشافت المباراة بشكل كبير في شوطها الأول حيث أنهى الشوط لصالحه بهدفين سجلهما سيباستيان رودي وساندرو فاجنر في الدقيقتين الثانية و21 .

وباءت محاولات أصحاب الأرض للتعويض في الشوط الثاني بالفشل ثم أضاف جوشوا كيميج الهدف الثالث للمانشافت في الدقيقة 86 فيما سجل جوش ماجينيس هدف حفظ ماء الوجه لأيرلندا الشمالية مع نهاية المباراة.







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