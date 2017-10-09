ألمانيا يدك حصون أذربيجان.. ويتأهل للمونديال بالعلامة الكاملة

المواطن - وكالات

رفض المنتخب الألماني الأول لكرة القدم، الخسارة خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018، وتغلب على نظيره أذربيجان بخمسة أهداف مقابل هدف.

وفاز منتخب ألمانيا على ضيفه أذربيجان، 5- 1، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من المجموعة الثالثة لتصفيات قارة أوروبا.

أحرز أهداف منتخب ألمانيا ليون غوريتسكا “هدفين” في الدقيقتين 9- 66 ساندرو واغنر في الدقيقة 54، وأنتونيو روديجر في الدقيقة 64، وإيمري تشان في الدقيقة 81، فيما سجل هدف أذربيجان لاعبه راميل شياديف في الدقيقة 34.

وبهذا الفوز الكبير، يرفع المنتخب الألماني رصيده للنقطة 30 في صدارة المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد منتخب أذربيجان عند 10 نقاط في المركز الخامس وقبل الأخير.

يذكر أن المنتخب الألماني هو الوحيد الذي تمكن من تحقيق العلامة الكاملة خلال التصفيات الأوروبية، والفوز في جميع مبارياته، ليحصد 30 نقطة من 10 مباريات.







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