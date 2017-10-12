أمازون تطلق تابلت Kindle Oasis المقاوم للماء بشاشة 7 بوصات

المواطن - وكالات

حدثت أمازون خط إنتاج أجهزة Kindle اللوحية بتابلت جديد يعرف بـ Oasis e-ink الذي دعمته بشاشة أكبر من النموذج الأصلي، حيث يأتي بشاشة 7 بوصات وبهيكل معدني، وميزة مقاومة المياه بشكل كامل IPX8.

وبحسب لما نشره موقع phonearena الهندي، فبداية من اليوم يمكن للمستخدمين إجراء عمليات الحجز المسبق للجهاز بسعر 250 دولارا، ومن المنتظر أن يجري شحنه للمستخدمين فى 31 أكتوبر، فيما تقول الشركة إن شاشة الجهاز تتميز بكثافة 300 بيكسل لكل بوصة، والتي يجب أن تتناسب مع أكثر من 30% من الكلمات في كل صفحة، وهو يوفر بطارية قادرة على البقاء لمدة 6 أسابيع من العمل دون الحاجة لإعادة الشحن مرة أخرى.

Kindle-Oasis-2 كما يتيح اللوحي أيضا للمستخدمين ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التبديل بسهولة بين النسخة النصية من الكتاب إلى النسخة الصوتية دون الحاجة لفتح تطبيق الصوت أو فتح Kindle ، وهو يأتي بمساحة 32 جيجا بايت.







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