أمازون يخطط لإطلاق خدمة لبيع وتوصيل الأدوية للمنازل

المواطن - وكالات

كشف تقرير لشبكة CNBC الأميركية أن موقع أمازون يفكر في اقتحام عالم الأدوية، إذ سيتخذ عملاق التسوق الإلكتروني قراره النهائي بشأن هذه الخدمة الجديدة قبل عيد الشكر، وبدأت خطة الشركة بقيام إيريك فرينش، رئيس قسم البقالة في أمازون، بحملة توظيف سريعة لعدد من المتخصصين، بهذا المشروع الذي يطلق عليه اسم “الرعاية الصحية” في العام الماضي، كما استشار العشرات من الأشخاص.

وذكرت CNBC قبل بضعة أشهر أن أمازون وظفت مارك ليونس من شركة Premera Blue Cross غير الربحية للتأمين الصحي، من أجل تقديم خدمات الرعاية الصحية للموظفين، لذا يبدو أن نجاح خدمة الرعاية الصحية الداخلية لموظفي الشركة سيحدد ما إذا كان موقع أمازون سيطلق مشروع الأدوية الجديد أم لا.

وفي حين أن عملاق التجزئة في المراحل النهائية للكشف عن الإستراتيجية الخاصة بمشروعه الجديد، إلا أنه سيواجه صعوبات حال رغبته في توصيل الأدوية إلى منازل المستخدمين، إذ سيطلب منه توظيف خبراء في التوريد قبل القيام بأي شيء.

ويعتقد بعض المحللين أن الأمر سيستغرق عامًا أو عامين قبل أن يتمكن موقع أمازون من الإعلان عن المشروع الجديد، وقد يتعاون في البداية مع الصيدليات بدلًا من توصيل الدواء مباشرة.







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