أمانة عسير توقع عقود مشروعات بـ136 مليون ريال

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

وقعت أمانة منطقة عسير عددًا من العقود مع مجموعة من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة، وفق ما أشار إليه مدير عام إدارة المشتريات بأمانة منطقة عسير؛ وذلك لتنفيذ عدد من مشاريع الحيوية بالمنطقة.

وأوضح مدير عام إدارة المشتريات بأمانة منطقة عسير، محمد بن سعيد الشهراني، أن العقود التي وقعت مؤخرًا مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية المتخصصة، جاءت لتنفيذ عدد من المشاريع بمنطقة عسير، والتي شملت عقودًا لمشاريع الصيانة والتشغيل والتطوير والنظافة.

وأضاف أنه تم توقيع 9 عقود مع عدد من الشركات بقيمة إجمالية قدرت بـ136 مليون ريال، وقد شملت مشروعات صيانة الجسور والأنفاق بمدينة أبها، وكذلك عقد مشروع تطوير وتشغيل محطات انتقالية للنظافة بمدينة أبها، إضافة إلى عقد لمشروع صيانة المراكز الإدارية والقرى التابعة، وعقود لصيانة الانهيارات الجبلية م6، وكذلك مشروع نظافة المنتزهات الطبيعية بمنطقة عسير.

ونوه إلى أنه قد تم توقيع عدد من العقود التي شملت مشاريع الصيانة والتطوير لشبكات الحاسب الآلي بالأمانة، وكذلك مشروع صيانة وتطوير وتشغيل البوابة الإلكترونية، وعقد لمشروع صيانة وتشغيل ونظافة مباني الأمانة، وصولًا إلى عقد خصص لمشروع صيانة الإنارة للأمانة.

واختتم سعيد الشهراني حديثه قائلًا: إن تنفيذ تلك المشاريع والتي وقعت عقودها مؤخرًا من قبل الأمانة مع مجموعة من الشركات ما هي إلا حرص من الأمانة على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين من خلال تطوير أساليب العمل بإدارات الأمانة وإنجاز المشروعات.







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