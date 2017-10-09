أمنكو تحصد شهادة الأيزو لتميزها في الخدمات الأمنية

المواطن - محمد الرحيمي - الرياض

حصدت الشركة العربية للخدمات الأمنية – أمنكو – شهادة الأيزو العالمية كأول شركة للخدمات الأمنية تستحق هذه الجائزة، وذلك بعد نجاحها لأكثر من 3 عقود في تقديم مفهوم جديد لخدمات الأمن المدني وتطبيقها لأهم المعايير الأساسية العالمية من خلال أنظمة إدارة الجودة التي تلتزم الشركة بتطبيقها.

وبحسب الرئيس التنفيذي للشركة فهد القثامي فقد خطت أمنكو خلال السنوات الماضية خطوات ثابتة مكنتها أن تكون في صدارة الخدمات الأمنية الخاصة، حيث تمتلك الشركة قرابة الـ4 آلاف موظف وموظفة في 250 موقعًا بمختلف مناطق المملكة تديرها من 5 مكاتب إقليمية و12 فرعاً.

وأضاف القثامي: إننا نفخر بكوننا أول شركة بالشرق الأوسط والسعودية تمنح شهادة الأيزو في مجال الخدمات الأمنية المدنية وهذا يدفعنا لتحقيق المزيد من النجاح ويشعرنا بأهمية المحافظة على ما تم تحقيقه من تطبيق للمقاييس العالمية .

بدوره قال يحيى العلبي المدير العام ومدير معهد “بي إس آي ” في أبوظبي والسعودية : إن شركة أمنكو استطاعت الحصول على شهادة الأيزو في وقت قياسي من بدء تطبيق المعايير الخاصة بالشهادة لم يتجاوز 3 أشهر، وذلك في مجال السلامة وأمن المعلومات وإدارة المخاطر والأزمات، وهذا يضاف لسجل نجاحها الطويل في مجال الخدمات الأمنية بالتعاون مع شركائها المحليين والعالميين.

وكانت الشركة السعودية للنقل والاستثمار “باتك” وهي شركة مساهمة سعودية قد استحوذت على 95 ‎%‎ من ملكية أمنكو عام 2015 لتعيد الشركة بعدها هيكلتها الإدارية وترسم خططها الاستراتيجية التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030 وتلبي حجم الطلب المتوقع نموه على الخدمات الأمنية الخاصة خلال السنوات القادمة التي تزهر بالعديد من المشاريع ، فأنشأت مركز أمنكو للتدريب الذي من المنتظر أن يقدم أفضل فرص التدريب التي تساعد على تنمية كوادرها البشرية.







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