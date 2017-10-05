أمنوا العقاب فأساءوا الأدب.. العابثون يهشمون زجاج مسلخ بلدية أحد رفيدة

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

تعرض مسلخ أحد رفيدة الجديد الواقع على طريق الصوح شرق محافظة أحد رفيدة، إلى التخريب من قبل العابثين الذين أمنوا العقاب فأساءوا الأدب دون مبالاة منهم في تخريب وإتلاف ممتلكات الدولة.

و حمل بعض المواطنين المسؤولية على عاتق الجهة المسؤولة عن المرافق، فهي أنشأتها وأهملتها ولم تضع حراسة عليها رغم تعاقدها مع الشركات الأمنية بل هيأت ساحة السوق الشعبي الجديد التي تقع بجانب المسلخ موقعًا لممارسة التفحيط ليلًا ليتم تجمعهم بجوار المسلخ وفوق سطحه ليهشموا زجاج نوافذ المبنى ويعبثون في محتوياته.

وناشد المواطنون الجهات المسؤولة عن المسلخ وعن الساحة، سرعة وضع حراسات أمنية عليه حتى يتم افتتاحه، مؤكدين أن ما حدث يعد إهمالاً وهدرًا لمال الدولة من قبل العابثين ومن قبل الجهة المسؤولة عن حمايته.







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