أميركا تتوعد إيران وحزب الله بمزيد من العقوبات

المواطن - واس

اتهمت الخارجية الأميركية إيران بالوقوف وراء دعم وتمويل حزب الله في لبنان ودول أخرى من منطقة الشرق الأوسط مثل العراق وسوريا، مؤكدة أن الولايات المتحدة ستواصل القيام بالمزيد من الجهود من أجل فرض عقوبات إضافية على حزب الله.

وأكدت الخارجية الأميركية ، أن حزب الله ما زال يشكل تهديداً للولايات المتحدة ، وذلك بعد 20 عاماً من تصنيفه منظمة إرهابية.

وقالت الخارجية في مؤتمر صحفي ، الليلة الماضية ، لعرض جهود الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب : إن المصالح الأمنية الأميركية تراقب عن كثب أي تحركات لحزب الله على التراب الأميركي، مشيرة إلى أن الحزب يعتمد على العنف والإرهاب لتحقيق أهدافه، وأن تركيز الولايات المتحدة على محاربة داعش والقاعدة، لن يوقفها عن ملاحقة التنظيم وإحباط كل محاولاته في تنفيذ عمليات إرهابية.

وأوضحت أن حزب الله لا يشكل فحسب خطراً على الولايات المتحدة ، بل على لبنان ومنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، مشيرة إلى أن واشنطن تعمل مع شركائها لتتبع أي نشاط له.

وأعلنت الخارجية الأميركية في ذات السياق أن محاربة حزب الله هي أولوية للرئيس دونالد ترامب، معلنة عن تخصيص مكافأة بقيمة سبعة ملايين دولار لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال القيادي في حزب الله طلال حمية، وخمسة ملايين دولار لأي معلومات حول القيادي في التنظيم فؤاد شكر .







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