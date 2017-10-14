أميركا تراقب أي استفزاز إيراني بعد خطاب ترامب

المواطن - وكالات

أكد وزير الدفاع الأميركي، جيميس ماتيس، أن بلاده تراقب أي أعمال استفزازية من إيران بعد خطاب دونالد ترامب.

ولفت ماتيس إلى أن واشنطن لم تلحظ أي تحركات إيرانية جديدة حتى الآن.

وأعلن ترامب، أمس الجمعة، استراتيجيته الجديدة إزاء إيران، مؤكداً أنه لن يصدق على التزام طهران بالاتفاق النووي، وأن إدارته ستعمل مع الكونغرس لإجراء تعديلات على الاتفاق.

وأوضح ترامب أن الاستراتيجية تتمثل في أننا “نتعاون مع حلفائنا لمواجهة أنشطة إيران التدميرية، ونقوم بفرض أنظمة أخرى على نظام إيران لوقف تمويل الإرهاب، ومعالجة مسألة صواريخ إيران التي تهدد دول الجوار، وعدم السماح لنظام إيران بامتلاك أي من الأسلحة النووية”.







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