أميركا.. 36.9% من البالغين يعانون من البدانة

المواطن - وكالات

ارتفعت معدلات البدانة في أوساط سكان الولايات المتحدة لتبلغ مستوى قياسيًا جديدًا يشمل 36.9% من البالغين، بحسب تقرير حكومي نشر اليوم الجمعة.

وتتسبب البدانة بأمراض قد تؤدي إلى الوفاة، مثل أمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات، حيث جاء في التقرير، الذي استند إلى دراسة عينة تمثيلية من السكان، صدر عن المركز الوطني للإحصاءات الخاصة بالصحة أن هناك “ازديادًا واضحًا سجل ما بين 1999-2000 و2015-2016، في أوساط البالغين والشباب على حد سواء”.

ويعد الشخص البالغ بدينًا عندما يكون مؤشر كتلة الجسم عنده يساوي أو يتخطى 30.

ولفت التقرير إلى أن 18.5% من الأميركيين، الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و19 عامًا يعانون من البدانة، وكانت هذه النسبة تناهز 14% منذ عام 1999.







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