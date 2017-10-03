أمير الجوف يستقبل المسؤولين وشيوخ القبائل وجمعًا من المواطنين

المواطن - متعب النماصي - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف الليلة بصالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا جموعاً من المواطنين والمسؤولين وشيوخ القبائل والأعيان الذين تشرفوا بالسلام على سموه وتهنئته عقب عودته من إجازته السنوية.

كما استقبل سموه في الوقت نفسه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وأعضاء النيابة العامة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد استمع سموه خلال الاستقبال لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه الكريم.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز .







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