أمير الرياض يقدّم العزاء والمواساة لأسرة الفايز في وفاة والدتهم

أمير الرياض يقدّم العزاء والمواساة لأسرة الفايز في وفاة والدتهم

2017/10/01
الساعة 9:52 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، العزاء والمواساة لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، الدكتور عبدالعزيز الفايز، وإخوانه، في وفاة والدتهم، وذلك في زيارة قام بها سموه لمقر العزاء، مساء اليوم.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.

ومن جهته، أعرب الدكتور عبدالعزيز الفايز باسمه ونيابة عن إخوانه، عن شكره للأمير فيصل بن يندر على تعازيه ومواساته، داعين الله- سبحانه وتعالى- أن يجزيه عما قدم خير الجزاء، وأن يديم على بلادنا أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.

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