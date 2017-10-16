أمير الشمالية: إعلامنا يواكب ازدهار المملكة وأرحب بالنقد البناء

المواطن - شريف النشمي - عرعر

‏‎طالب أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وسائل الإعلام بالمصداقية في نقل الأحداث، لافتاً إلى أن الجميع مطالبون بنقل الأخبار من مصادرها الرسمية التي هي مصدر ثقة لمتلقي الخبر، مرحباً بالنقد البناء، ومؤكداً وقوفه ودعمه للإعلام الذي يخدم الصالح العام.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم مدير استوديوهات الإذاعة السعودية بالمنطقة عبدالرحمن الحضري ترافقه الإعلامية دلال السويد.

‏‎وقدم الحضري تقريراً عن النشاط الإذاعي في المنطقة وأبرز الفعاليات والمهرجانات التي تمت تغطيتها داخل وخارج المملكة، إضافةً إلى البرامج الإذاعية التي تبث من استوديوهات الإذاعة في منطقة الحدود الشمالية.

كما تضمن التقرير أبرز احتياجات استوديوهات الإذاعة بالمنطقة لتؤدي دورها المنوط بها على أكمل وجه.

‏‎بعدها رحب سمو الأمير فيصل بن خالد بالحضور، موضحاً دور الإعلام في خدمة الوطن والتنمية التي تعيشها مناطق المملكة.

‏‎وقال سموه إن الإعلام بكافة قنواته المسموعة والمرئية والمقروءة يقوم بجهود كبيرة في خدمة الوطن والمواطن، ويعمل جاهداً على مواكبة ما تعيشه بلادنا من ازدهار وتطور في ظل القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

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