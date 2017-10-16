أمير الشمالية يدعو للتعريف بجهود قوة إدارة المجاهدين

المواطن - شريف النشمي - عرعر

دعا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، إلى توعية المجتمع بالجهود التي تبذلها إدارة المجاهدين في محافظة رفحاء وغيرها من المحافظات، متمنياً للفرع ومنسوبيه التوفيق في أداء مهام عملهم.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، رئيس قوة إدارة المجاهدين بمحافظة رفحاء الأستاذ إبراهيم سليمان العجاجي يرافقه عدد من منسوبي القوة.

واطلع سموه على الجهود التي يبذلها الفرع، مشيداً بما يبذله فرع إدارة المجاهدين بمحافظة رفحاء ، والتنسيق المستمر مع القطاعات الأمنية المختلفة، مشدداً على ضرورة استمرار العمليات التطويرية التي يشهدها القطاع.

من جانبه عبر مدير فرع المجاهدين بمحافظة رفحاء ، عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه وتوجيهاته لإدارة المجاهدين بالمحافظة.







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