أمير الشمالية يوجه باستقطاب الأطباء المتميزين لخدمة المواطنين

المواطن - شريف النشمي - عرعر

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بتسخير جميع الإمكانات الصحية لخدمة المواطن واستقطاب الأطباء المتميزين.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله بن ولمان العازمي الذي قدم لسموه تقريراً عن الخدمات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها، ونسبة الإنجاز في جميع المشروعات الصحية بالمنطقة.

وأكد أمير الشمالية على أهمية متابعة الخدمات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة المواطن في مجال الخدمات الصحية في محافظات ومراكز المنطقة، وضرورة العمل على استقطاب الأطباء المتميزين في أنحاء المملكة للعمل في مستشفيات المنطقة ولو بشكل جزئي لسد أي نقص إذا وجد, منوهًا بالدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله.

من جانبه أعرب مدير عام الشؤون الصحية عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على التوجيهات السديدة التي من شأنها الارتقاء بالخدمات الصحية بالمنطقة، منوهاً بالدعم الكبير والمتابعة اللذين تحظى بهما جميع القطاعات الصحية في المنطقة من سموه, والحث المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.







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