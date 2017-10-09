أمير الشمالية يوصي بالاستفادة من دراسات الأولويات العمرانية

المواطن - شريف النشمي - عرعر

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام إدارة تنسيق المشروعات في وزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس هاني بن حسن زاهد وأمين منطقة الحدود الشمالية م. عبدالمنعم الراشد وعددًا من المسؤولين .

واطلع سموه على دراسة أولويات التنمية العمرانية التي أعدها الفريق المكلف من وزارة الشؤون البلدية والقروية، والتي اعتمدت على التنسيق بين التنمية القطاعية والمكانية، بعد إجراء دراسات مسحية شملت أحياء منطقة الحدود الشمالية.

وأكد أمير الشمالية على أهمية الاستفادة من نتائج دراسات الأولويات العمرانية عند وضع التخطيط ، ووضع الآليات اللازمة لمتابعة تنفيذ برنامج أولويات التنمية العمرانية لمدن المنطقة ومحافظاتها وللخدمات والمرافق العامة بما يحقق توجيه التنمية العمرانية في مسارها الأمثل.

وأشار إلى أهمية تحقيق التنسيق المتكامل بين المستويات التخطيطية ومشاريع المنافع العامة ورفع كفاءة الإنفاق وجدولة تنفيذ المشاريع وتطوير كفاءة الأجهزة المحلية الفنية والإدارية.







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