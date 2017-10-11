أمير القصيم يضع حجر الأساس لمشروع بيرق الرياض في بريدة

المواطن - واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم, بوضع حجر الأساس لمشروع بيرق الرياض في مدينة بريدة, بحضور أمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي, ومدير شرطة المنطقة اللواء بدر آل طالب, وعدد من مسؤولي أمانة المنطقة.

واستمع سموه فور وصوله إلى شرح لأمين منطقة القصيم عن مشروع راية الرياض في مدينة بريدة, مبيناً لسموه أن المشروع ينفذ على مساحة إجمالية قدرها 380 ألف متر مكعب, ويحتوي على أربع دوائر مزروعة بالأنجيلة الخضراء مساحة الواحدة 25 ألف متر, يتوسط الميدان سارية بطول 100 متر تحمل علم المملكة العربية السعودية بحجم 18*12 متراً, مضيفاً أن الموقع سيتم توريد خرسانة مسلحة تقدر بـ 120 م2 بالإضافة إلى وجود وحدة قياس نسبة الرطوبة, وأخرى لقياس المطر, ووحدة امتصاص الاهتزاز, مؤكداً أن الموقع سيكون جاذباً للمشاهد, بعد ذلك توجه سموه لوضع حجر الأساس للمشروع.

وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن مثل تلك المواقع في مدينة بريدة ومحافظات المنطقة من ميادين تتميز بأن تكون مليئة بأفكار أبنائنا من المهندسين الذين نثق بقدراتهم وأعمالهم لخدمة ورسم جمال هذه المنطقة, مقدماً شكره وتقديره لأمانة المنطقة وكافة بلدياتها على الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات, وتجميل ميادين وشوارع المنطقة, والحفاظ على وجه المنطقة المشرق, سائلاً المولى أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان تحت ظل قائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يعين كل أبناء هذا الوطن في تقديم كل ما يرقى له من أعمال وجهود يبذلها أبناء هذه المنطقة.







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