أمير مكة ونائبه يعزيان الفالح في وفاة شقيقته

قدم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر أمير المنطقة بالإنابة، تعازيهما لمستشار أمير المنطقة المشرف على وكالة الإمارة المساعدة للتنمية، أمين عام هيئة تطوير المنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح في وفاة شقيقته.

وعبر أمير مكة ونائبه في اتصالين هاتفيين بالدكتور الفالح عن صادق تعازيهما ومواساتهما لأسرة الفقيدة سائلين الله لها الرحمة وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

فيما عبر الدكتور هشام الفالح عن شكره وامتنانه لسموهما على مواساتهما وتعازيهما، سائلا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما.