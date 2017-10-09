أنباء سارة لجماهير تشيلسي حول إصابة موراتا

المواطن ـ وكالات

تلقى نادي تشيلسي أخبارًا سارة باقتراب عودة المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، الذي تعرض لإصابة خلال مباراة مانشستر سيتي، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وتعرض موراتا لإصابة في أوتار الركبة خلال المباراة التي أقيمت 30 من الشهر الماضي وانتهت بفوز السيتيزينز بهدفٍ دون مقابل.

وذكرت بعض الصحف الإنجليزية بأن موراتا خضع لفحوصات طبية جديدة، وأظهرت بأن قوة إصابته أقل من المتوقع، ومن الممكن أن يعود لارتداء قميص تشيلسي في فترة أقرب.

وسيغيب مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق عن مواجهة كريستال بالاس في الرابع عشر من الشهر الحالي ضمن الجولة الثامنة، مع إمكانية غيابه عن مواجهة روما في دوري أبطال في الثامن عشر من نفس الشهر.

وانتقل موراتا من ريال مدريد إلى تشيلسي في الصيف الماضي، وتمكن من تسجيل ستة أهداف في سبع مباريات من الدوري الإنجليزي حتى الآن.







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