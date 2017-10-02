أنباء عن تحطم طائرة تدريب أميركية في ولاية تنيسي

المواطن - وكالات

قالت البحرية الأميركية إنها تحقق في تقارير تحدثت عن تحطم طائرة في ولاية تنيسي وعدم عودة إحدى طائرات التدريب لقاعدتها.

وقالت البحرية، في بيان، إن قاعدة تدريب تابعة للبحرية في ميريديان بولاية مسيسبي تلقت تقارير عن تحطم طائرة قرب تيليكو بلينز بولاية تنيسي في شيروكي ناشيونال فوريست في ساعة مبكرة من مساء الأحد.

وقال البيان الصادر عن قائد وحدة الشؤون العامة للتدريب الجوي بالبحرية: إن الطائرة التي تحطمت ربما تكون من طراز تي-45 من سرب التدريب الجوي وان، الذي توجد قاعدته خارج القاعدة الجوية البحرية في ميريديان بمسيسبي.

وأضاف”وفي الوقت الراهن نعرف أن القاعدة كان بها طائرة من طراز تي-45 سي جوشواك تقوم بالتدريب بجوار تيليكو بلينز لم تعد حتى الآن للقاعدة الجوية”.

وكان طياران على متن الطائرة، أحدهما مدرِّب والآخر طالب، ولم يُعرف مصيرهما.







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