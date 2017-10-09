أنتجت 30 مليون طير في عام.. منصور بن مقرن يرعى احتفال تعاونية عسير لمنتجي الدواجن

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

رعى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير، مساء اليوم، احتفال الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن بمنطقة عسير، بمناسبة تحقيق إنتاج 30 مليون طير خلال العام، وتكريم رئيسها الدكتور عبدالله بن سعيد بن كدمان بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة، وذلك بفندق قصر أبها.

وفور وصول سموه، بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى كلمة الجمعية اللواء المهندس عبدالله بن عائض القحطاني كلمة ثمن خلالها رعاية سمو الأمير منصور بن مقرن لاحتفال الجمعية، مشيدًا بما حظيت به المنطقة من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة على مدار الأزمنة الماضية الذي يعتبر سر التطور والنهضة في منطقة عسير.

وبين أن الجمعية تحتفل اليوم بتحقيق إنتاجية بلغت 30 مليون طائر خلال العام، مشيرًا إلى أن الجمعية تسعى إلى أن يصل الإنتاج إلى 60 مليون طائر سنويًّا خلال الأعوام القادمة.

وعقب ذلك ألقى رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، محمد بن عبيد المزروعي، كلمة أوضح خلالها أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي منذ تأسيسها قبل40 عامًا، وهي تسعى إلى تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي من خلال توفير منتجات زراعية وغذائية مستدامة ومغذية وبأسعار معقولة.

ولفت إلى أن الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن هي إحدى استثماراتها، مضيفًا أن الهيئة تجتهد في التزامها بتلك الرؤية من خلال سعيها الدؤوب إلى تحقيقها عن طريق الاستثمار الزراعي، بالإضافة إلى تنمية الموارد الزراعية والبشرية.

وبعد ذلك ألقى الشاعر سلطان بن شبيب الشهراني قصيدة شعرية نالت استحسان الجميع، ثم شاهد سموه والحضور عرضًا مرئيًّا يحكي حياة المحتفى به رئيس الجمعيات التعاونية بالمملكة الدكتور عبدالله بن كدمان، الذي قدم شكره خلال كلمة له بمناسبة هذا الاحتفاء لسمو أمير منطقة عسير، وسمو نائبه، وجميع العاملين في الجمعية، مؤكدًا تقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الجمعية، وسعيه لكل ما يرفع قدرها.

ثم شاهد نائب أمير منطقة عسير والحضور عرضًا مرئيًّا بعنوان “نحن جزء من رؤية وطن ٢٠٣٠”.

وعقب ذلك شهد سمو نائب أمير منطقة عسير توقيع اتفاقيتين بين الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وأخرى بين الجمعية والغرفة التجارية الصناعية بأبها.

وفي نهاية الحفل كرم الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المحتفى به، وعددًا من الجهات الراعية والداعمة، كما تسلم هدية تذكارية بهذه المناسبة.







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