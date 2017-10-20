أنقذ ابنه بعملية معقدة.. مواطن يشكر مستشفى الملك عبدالله ببيشة وطاقمه الطبي

المواطن - سعيد آل هطلاء - بيشة

شكر المواطن سعد بن حسين أبو زنيفر، مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، الذي أنقذ حياة ابنه المصاب في حادث مروري.

وأكد في رسالة إلى “المواطن“، أن ابنه ظافر بن سعد حسين أبو زنيفر تعرض لحادث مروري على طريق بيشة الرياض (هجرة العسيلة)، وذلك بسبب اعتراض ناقة سائبة طريقهم، ليرتطموا بها ما أدى إلى إصابة ابنه بكسر في العمود الفقري الفقره رقم 11 وتهشم الفقرة 12، وتحرك إحداهما للضغط على الحبل الشوكي.

ولفت إلى أنه تم تحويله من مستشفى رنية إلى مستشفى الملك عبدالله بمحافظة بيشة، وباشر الحالة استشاري العمود الفقري أسامة محمدالبدراوي والفريق الطبي والفني والتمريضي، وأجريت له عملية جراحية لمدة 7 ساعات.

وتكللت العملية بالنجاح وهو الآن في المستشفى قسم النقاهة وبصحه جيدة.

وقدم المواطن الشكر والتقدير والعرفان لإدارة المستشفى وعلى رأسها مدير المستشفى والطبيب المعالج وجميع الكادر الطبي والفني والتمريضي والإداري على ما لمسه خلال وجوده بالمستشفى.







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