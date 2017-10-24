أهالي المخواة يشتكون غياب الأسفلت وأمانة الباحة ترد

المواطن _ وليد الفهمي _ الباحة:

يعاني طلاب مدرسة العزيزية الابتدائية وكذلك طلاب متوسطة الفيصلية الواقعتين بمخطط الفيصلية بمحافظة المخواة من تصاعد الغبار والأتربة جراء عدم سفلتة الشارع الفاصل بين المدرستين.

وبين عدد من الأهالي في شكوى تلقتها ” المواطن ” أن شكواهم وطلباتهم السابقة لم تلق أي اهتمام من البلدية ولم يتم رصف الشارع مؤكدين أن ترك ذلك على نفس الحال تسبب للأطفال بالحساسية وبعض الأمراض وخصوصا المصابين بأمراض التنفس ناهيك عن خلق جو مدرسي غير صحي.

” المواطن ” بدورها عرضت كافه التفاصيل على المتحدث الرسمي لأمانة الباحة صديق الشيخي والذي أوضح أن بلدية محافظة المخواة عملت مؤخراً على تنظيف الشارع وإزالة الأشجار وإزالة المخلفات.

وأضاف أنه بخصوص السفلتة تم إدراج الموقع ضمن مشاريع السفلتة وسيتم معالجة بالجهود الذاتية فيما سيتم إدراج أعمال الصيانة ضمن ميزانية العام القادم مبينًا أنه سيتم معالجة الوضع قريبًا.







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