أوباميانج يرفض تمديد عقده مع بوروسيا دورتموند ويُخطط للرحيل

المواطن ـ وكالات

يبدو أن مهاجم بوروسيا دورتموند الدولي، الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، يعيش موسمه الأخير مع النادي الألماني، حيث إن اللاعب يرغب في الخروج في الصيف المقبل لخوض تجربة جديدة.

وحسب شبكة “ESPN” فإن بيير إيميريك أوباميانج رفض تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند خلال الأسابيع الماضية، حيث إن اللاعب بدأ ضغطه على إدارة النادي الألماني من أجل السماح له بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ونقلًا عن نفس المصدر فإن بيير إيميريك أوباميانج يرغب في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الألماني؛ حيث إن اللاعب يدخل ضمن اهتمامات ليفربول وأندية أخرى في البريميرليج.

ويرتبط بيير إيميريك أوباميانج (28 سنة) مع بوروسيا دورتموند بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2020، هو الذي نجح في تسجيل 40 هدفًا وصناعة 5 آخرين خلال مشاركته في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :