أوبتا تستعرض أهم الأرقام قبل قمة الشباب والأهلي

المواطن ـ محمد سلام

تنطلق- بعد قليل- مباراة مُرتقبة تجمع بين فريقي الشباب والأهلي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك في قمة لقاءات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقبل انطلاق المباراة، نشرت شركة “أوبتا” العالمية المتخصصة في الإحصائيات بعض الأرقام المتعلقة بمواجهة الشباب والأهلي، وقالت عبر حسابها الرسمي بالعربية على موقع “تويتر”: “تلقى الأهلي 25 هدفًا أمام الشباب في دوري المحترفين السعودي- لم يتلقَّ أكثر سوى أمام الهلال والنصر (26 أمام كل منهما). حصيلة”.

وأضافت: “سجل مهاجم الأهلي عمر السومة في كل من آخر 5 مباريات لعبها أمام الشباب في دوري المحترفين- أطول سلسلة تسجيل له أمام فريق في المنافسة. جلاد”.

كما أوضحت: “سجل مهاجم الشباب محمد بن يطو 4 أهداف أمام الأهلي في دوري المحترفين السعودي- أكثر من التي سجلها أمام أي فريق آخر. هداف”.

هذا ويطمح الشباب بقيادة مدربه الجديد، الأوروغوياني دانيال كارينيو، إلى إيقاف فقدان النقاط عندما يستقبل الأهلي، ثاني الترتيب في قمة مباريات الجولة السادسة بدوري المحترفين.

وبقيت نتائج الشباب الذي يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط، متفاوتة في الجولات الماضية، ويأمل في الظهور بصورة مختلفة مع مدربه الجديد الذي بدأ المهمة خلال فترة التوقف الماضية.

وفي المقابل يدخل الأهلي المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بعد أن استعاد مستوياته المعروفة رغم بعض الغيابات في صفوفه؛ حيث تمكن خلالها من تحقيق نتائج مميزة في الجولات الأخيرة وضعته في مركز الوصافة.

ويطمح الأهلي في تجاوز عقبة مضيفه والعودة بالنقاط الثلاث التي ستضعه في الصدارة مؤقتًا بعد تأجيل مباراة الرائد والهلال المتصدر وحامل اللقب حتى 30 أكتوبر لارتباط الهلال بخوض إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.







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