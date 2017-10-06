أوبتا تُثير تفاؤل جماهير النصر بهذا الرقم

المواطن ـ محمد سلام

نشرت شركة “أوبتا” العالمية المتخصصة في الإحصائيات والأرقام تغريدة، عبر حسابها الرسمي باللغة العربية على موقع “تويتر”، ذكرت من خلالها رقمًا أثار تفاؤل جماهير نادي النصر، غير الراضية عن نتائج الفريق خلال الخمس الجولات الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وقالت أوبتا: إن آخر مرة تجنب فيها النصر الخسارة في أول 5 جولات من موسم في دوري المحترفين السعودي (كما فعل هذا الموسم) حصد اللقب في نهايته، وهو ما حدث في موسم 2014- 2015، الأمر الذي يُعطي إشارة على إمكانية تحقيق العالمي لبطولة الدوري السعودي في الموسم الحالي.

وكان النصر قد حصد 9 نقاط في أول خمس جولات من عمر مسابقة الدوري السعودي، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 3 لقاءات، ولم يخسر، سجل لاعبوه 9 أهداف، واستقبلت شباكه 6 أهداف، ويتواجد حاليًّا في المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن نادي الهلال صاحب الصدارة.







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