أوبر تخطط لإنشاء مراكز دعم للسائقات في المملكة

المواطن - الرياض

كشف رئيس عمليات أوبر في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بيير ديمتري، أن الشركة تعتزم الاستفادة من قرار السماح للمرأة بالقيادة.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأميركية عن ديمتري قوله: إن شركة أوبر في المملكة ستبدأ قريبًا الاستعدادات والتجهيزات للخطوات المقبلة للراغبات في العمل كسائقات من خلال “أوبر”، موضحًا أن الشركة تسعى إلى خلق فرص اقتصادية للنساء السعوديات من خلال الفرص الوظيفية التي ستقدمها لهم.

وكشف أن أوبر تخطط لإنشاء مراكز دعم لسائقات “أوبر”، حيث سيكون أول مركز دعم في الرياض، إلا أنه لم يذكر التفاصيل.







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