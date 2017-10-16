أوفيليا تقتل 3 في أيرلندا وتقطع الكهرباء عن 100 ألف منزل

المواطن - وكالات

تسببت عاصفة غير مسبوقة في أيرلندا، اليوم الاثنين، بمقتل 3 أشخاص وانقطاع الكهرباء عن 100 ألف منزل ومؤسسة تجارية، فيما تقرر إغلاق جميع المدارس في البلاد، الثلاثاء، وسط تحذيرات السلطات من إمكانية تعرض حياة السكان للخطر.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن امرأة في الخمسينات قتلت على الشواطئ الجنوبية لأيرلندا، بسبب سقوط شجرة على سيارتها، في حين أصيبت أخرى كانت إلى جانبها بجروح.

كما كشفت الشرطة أن شخصًا قُتل، بينما كان يحاول إزاحة شجرة عن الطريق جنوب البلاد، كما قتل رجل إثر سقوط شجرة على سيارته بينما كان يقودها.

وتم خفض مستوى “أوفيليا”، أكبر إعصار يُسجل على الإطلاق شرق المحيط الأطلسي وشماله منذ العام 1939، إلى عاصفة قبل أن يضرب الساحل الأيرلندي، إلا أنه كان قويًّا بشكل دفع خدمة الأرصاد الوطنية إلى إصدار تحذير شديد من خطورته.

وأفادت خدمة الأرصاد أنه “يتوقع أن يمر الإعصار السابق أوفيليا مباشرة فوق أيرلندا”، محذرة من أن “رياحًا عنيفة ومدمرة متوقعة مع تعرض جميع المناطق للخطر”.







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