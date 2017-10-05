أولمبي الأخضر يواجه أومراني سبور التركي

المواطن - الرياض

يواجه اليوم الخميس المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، نظيره فريق أومراني سبور التركي، في أولى مبارياته الودية ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في مدينة إسطنبول.

ويخوض المنتخب الأولمبي معسكراً إعدادياً، بالعاصمة التركية إسطنبول استعداداً للمشاركة في كأس آسيا تحت 23 عامًا، في الصين خلال شهر يناير المقبل.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأولمبي، بقيادة المدرب الوطني صالح المحمدي، للوقوف على مستويات اللاعبين، في المباراة التي يلاقي فيها فريق أومراني سبور التركي في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكان المنتخب الأولمبي قد أجرى مرانه، أمس الأربعاء، على ملعب جيبزى، حيث عمد مدرب المنتخب صالح المحمدي على تجهيز اللاعبين للمباراة الودية، من خلال تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.







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